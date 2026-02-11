Elevul poet de la Colegiul Național ,,A.T.Laurian”

Un licean botoșănean a demonstrat că, într-un secol al vitezei, guvernat de tehnologie, pasiunea pentru literatură poate naște produse demne de laudă. Recent, tânărul a publicat propria carte de poezii, un volum cu și pentru suflet.

Este vorba despre Ștefan Nastasiu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național ,,A.T.Laurian”, profilul bilingv franceză. Volumul intitulat ,,Vaporul minții” a fost publicat recent, însă nu a avut parte de un eveniment de lansare, fiind un produs neplanificat, așa cum ne-a spus autorul. Totuși, acesta a primit sprijin din partea anumitor persoane: ,,Procesul de scriere n-a fost deloc complicat și nici cel de publicare. Mai mult selecția poeziilor pe capitole mi-a dat de lucru, având un fir narativ între ele, ca cititorul să vadă evoluția în fiecare text liric.Am primit sprijin moral de la profesori, cel mai bun sfat primit a fost: <<Să ai încredere mereu în tine!<<”, a povestit Ștefan Nastasiu.

Cu o modestie uimitoare pentru un tânăr poet, Ștefan ne-a spus că adevăratul scop al publicații volumului nu a fost un amplu eveniment de lansare, ci altceva mai profund, mai important: ,,Cartea a fost lansată recent și n-are ca scop principal un eveniment amplu; poate la a doua carte de poezii va exista și o lansare.Este și o creație pentru sufletul meu, dar și o invitație la reflecție pentru cititor. Dacă versurile mele ating pe cineva și acesta se regăsește în ele, atunci scopul este deja împlinit”, a spus tânărul.

Printre sursele principale de inspirație ale sale se numără trăirile din viață, credința și frământările interioare. Ștefan Nastasiu, deși se află la început de drum, a fost apreciat de către autori consacrați. În septembrie 2025, cu ocazia Festivalului ,,Apolodor”, Ștefan a avut ocazia să îi prezinte câteva versuri proprii marelui scriitor Matei Vișniec, acesta exprimându-si atât uimirea, cât și susținerea față de tânărul poet.

Ștefan Nastasiu a declarat că intenționează să publice în continuare creațiile sale, principalul său țel fiind progresul și ideea că i-au mai rămas suficiente lucruri neîmpărtășite care trebuie să fie transmise. Mai jos, câteva versuri care aparțin autorului:

,,Scriu de la Marea Neagră,/ Unde valurile vin și pleacă./ Precum prietenii din viață,/ Trebuie să tratezi cu ignoranță.” (Vaporul minții)

,,Încep să scriu din nou,/ Gândul ce îl interpretez ca în ecou./ Aduc un plus în puls, nu un zerou,/ Scriu pentru salvarea cititorilor, nu vreau să devin un erou.” (Lingou)

,,Nu-mi place să stau la mila lumii,/ Mai degrabă mă descarc în fața lunii,/ Ea m-a vegheat toată noaptea,/ Când am simțit singurătatea,/ Mi-a dat starea de a crea muzicalitatea.” (Muzicalitatea lunii)

IRINA SIMINICEANU