Elevi de la Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani, în vizită la Detașament de Pompieri Botoșani





Peste 200 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani au pășit cu emoție, astăzi, în curtea Detașamentului de Pompieri Botoșani, dornici să afle cum decurge o zi din viața salvatorilor.

Aceștia au descoperit autospecialele folosite la stingerea incendiilor, descarcerare, acordarea primului ajutor sau intervențiile pirotehnice. Copiii au probat echipamente și au aflat cum sunt protejați pompierii în timpul misiunilor.

Pirotehnicienii le-au arătat elemente de muniție rămase neexplodate din timpul celor două războaie mondiale și au explicat cum se desfășoară o intervenție în astfel de cazuri.

Alpiniștii salvatori au vorbit despre misiunile dificile de la înălțime sau din spații înguste, iar specialiștii din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților și Inspecției de Prevenire au oferit sfaturi despre cum trebuie să ne comportăm în situații de urgență.

Copiii au învățat și ce trebuie să facă în cazul unui incendiu la școală: anunțați imediat un adult; părăsiți clădirea sub îndrumarea profesorilor; nu vă întoarceți după obiecte personale; așteptați intervenția pompierilor.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul programului național „Școala Altfel”, iar meseria de pompier a fost, ca de fiecare dată, în centrul admirației celor mici.