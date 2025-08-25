Zece tineri botoșăneni, elevi ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, au început stagiul de pregătire la ISU Botoșani.

După ce în luna februarie au promovat examenul de admitere, acum fac primii pași în practică, alături de pompierii din cadrul Detașamentelor Botoșani și Dorohoi.

Cu entuziasm și încredere, vor descoperi ce înseamnă să fii pompier, să intervii în situații de urgență și să fii mereu pregătit să salvezi vieți. Sub îndrumarea tutorilor cu experiență, aceștia își vor consolida cunoștințele și își vor forma deprinderile esențiale pentru această nobilă misiune.