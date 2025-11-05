Surori din Socrujeni, dispărute împreună!

ARMASARU MARIA GABRIELA
Nascut în: Botosani, jud. BOTOSANI, ROMANIA
Data nașterii: 31-01-2012
Cetatenie: ROMANIA
Domiciliat în: Socrujeni, jud. BOTOSANI, ROMANIA
LOCUL_DISPARITIEI: Botosani, jud. BOTOSANI, ROMANIA
Motiv: DISPARUT
Fapta: ALTE FAPTE
Semnalmente
Inaltime:140 cm, Greutate:50 kg, Culoare par:SATEN, Culoare ochi:CAPRUI,
Detalii
- La data de 05.11.2025 in jurul orei 07.30 a plecat de la imobilul din mun.Botosani unde locuieste impreuna cu familia, cu destinatia scoala nr.12, insa nu a ajuns la scoala, plecand in loc necunoscut.
ARMASARU DARIA MIRABELA
Nascut în: Botosani, jud. BOTOSANI, ROMANIA
Data nașterii: 30-07-2008
Cetatenie: ROMANIA
Domiciliat în: Socrujeni, jud. BOTOSANI, ROMANIA
LOCUL_DISPARITIEI: Botosani, jud. BOTOSANI, ROMANIA
Motiv: DISPARUT
Fapta: ALTE FAPTE
Semnalmente
Inaltime:160 cm, Greutate:70 kg, Corpolenta:ATLETIC,
Detalii
In de 05.11.2025, in jurul orei 07:35, minora a parasit in mod voluntar imobilul din municipiul Botosani, unde locuia fara forme legale cu familia, fiind insotita de sora ei, Maria-Gabriela, cu scopul de a se deplasa spre orele de curs, insa nu au mai ajuns si nici la domiciliu in nutors. Nu detine telefon mobil asupra ei. La momentul plecarii de la imobil, era imbracata cu o geaca neagra cu gluga, pantaloni gri, adidasi albastri, ghiozdan rosu marca Nike, are inaltimea de aproximativ 1,60 m, 70 kg, constitutie atletica.