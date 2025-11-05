Surori din Socrujeni, dispărute împreună!

Detalii

In de 05.11.2025, in jurul orei 07:35, minora a parasit in mod voluntar imobilul din municipiul Botosani, unde locuia fara forme legale cu familia, fiind insotita de sora ei, Maria-Gabriela, cu scopul de a se deplasa spre orele de curs, insa nu au mai ajuns si nici la domiciliu in nutors. Nu detine telefon mobil asupra ei. La momentul plecarii de la imobil, era imbracata cu o geaca neagra cu gluga, pantaloni gri, adidasi albastri, ghiozdan rosu marca Nike, are inaltimea de aproximativ 1,60 m, 70 kg, constitutie atletica.