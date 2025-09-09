Element de muniție rămas neexplodat, descoperit la Drăgușeni

Pirotehnicienii botoșăneni au intervenit, luni după-amiază, în localitatea Drăgușeni, după ce un muncitor care lucra la fundația unei clădiri a descoperit un element de muniție rămas neexplodat din timpul conflictelor armate.

Conștient de pericolul iminent, acesta a alertat autoritățile. La caz s-a deplasat echipa pirotehnică din cadrul ISU Botoșani, cu autospeciala pirotehnică. Aceasta a identificat obiectul ca fiind o grenadă de mână defensivă, aflată în perfectă stare de funcționare, care ar fi putut exploda la orice atingere mecanică.

Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și transportată în poligonul militar de la Copălău, unde urmează să fie distrusă controlat, la o dată stabilită ulterior.

În scopul prevenirii unor evenimente tragice, ISU Botoșani reamintește cetățenilor că, în cazul în care identifică obiecte metalice ce pot părea elemente de muniție neexplodată, este esențial să respecte următoarele măsuri de siguranță:

Nu atingeți, nu mutați și nu loviți obiectele suspecte;

Nu le demontați, nu încercați să le deschideți și nu le predați altor persoane;

Nu le introduceți în locuințe, clădiri sau alte spații închise;

Nu le folosiți în scop decorativ sau ca unelte improvizate;

Evitați folosirea focului deschis în apropierea acestora;

Apelați de urgență numărul 112 pentru anunțarea autorităților competente.