luni 1 decembrie, 2025
Element de muniție rămas neexplodat, descoperit în pădure la Drislea

Un element de muniție rămas neexplodat din timpul conflictelor armate, a fost descoperit, astăzi, într-o pădure din localitatea Drislea, de un bărbat pasionat de detecția metalelor. Realizând pericolul, acesta a chemat în sprijin echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoșani.
Pirotehnicienii au constatat faptul că este vorba de o grenadă de mână ofensivă model RG -42, în perfectă stare de funcționare și care putea exploda la orice atingere mecanică. În urma asanării terenului, echipa pirotehnică a ISU Botoșani au descoperit și un cartuș calibru 7,65 mm. Elementele de muniție au fost ridicate și transportate în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată ulterioară.
Informare preventivă
Dacă se întâmplă să găsiți obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce seamănă cu elemente de muniţie neexplodată trebuie să respectați următoarele reguli:
✅ să nu le mișcați de pe locurile pe care se află;
✅ să nu le desfaceți şi să nu le predați operatorilor economici;
✅ să nu le introduceți în clădiri, încăperi sau locuinţe;
✅ să nu le folosiți pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;
✅ să nu le loviți, să nu le tăiați şi să nu le demontați;
✅ să nu folosiți focul deschis în apropierea acestora.

