EDUCAȚIA RUTIERĂ A COPIILOR, PRIORITATEA POLIȚIȘTILOR DE LA ȘTEFĂNEȘTI

Astăzi, 17 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au fost prezenți în incinta Școlii Gimnaziale din Broșteni, unde au desfășurat activități informativ-preventive.

Activitățile au avut drept scop creșterea gradului de conștientizare a copiilor cu privire la importanța respectării regulilor atât în mediul școlar, cât și acasă, precum și înțelegerea consecințelor în situația în care nu o fac.

De asemenea, polițiștii le-au explicat regulile de circulație și importanța abordării unui comportament corect ca pietoni, pentru prevenirea implicării acestora în evenimentele rutiere. Copii au aflat cum trebuie să traverseze corect drumul public, cum să se deplaseze în siguranță cu bicicleta, trotineta sau rolele și ce reguli trebuie respectate atunci când se află în autoturisme, ca pasageri.

Polițiștii botoșăneni vor continua și în perioada următoare să desfășoare activități de educație rutieră în unitățile școlare.