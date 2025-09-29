Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Botoșăneanca Simona Radiș – în echipă!

Ultima finală de la acest Campionat Mondial a fost cea de 8+1 mixt. Echipajul României, format din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Maria Moroșanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă și Ștefan Constantin Berariu, a început în forță și au obținut o victorie categorică, cucerind medalia de aur, prima din istoria acestei probe la Mondiale. Argintul i-a revenit Italiei și bronzul Noii-Zeelande.

România a terminat Campionatul Mondial de la Shanghai cu 6 medalii, dintre care două de aur.