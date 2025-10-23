E.ON Energy Challenge 2026: Start înscrieri pentru studenții și masteranzii care vor să transforme viitorul energiei

Se pot înscrie proiecte și idei cu impact în domeniul energiei, pe teme de eficiență energetică, digitalizare, sustenabilitate și mobilitate;

Înscrierile se fac până în data de 23 decembrie a.c., pe site-ul dedicat: https://www.eon-romania.ro/ro/energy-challenge.html;

Premiile care se vor oferi depășesc 6.600 de euro;

E.ON România lansează oficial ediția a XII-a a competiției E.ON Energy Challenge, un program dedicat studenților și masteranzilor din România care au idei inovatoare în domeniul energiei, eficienței energetice, digitalizării, sustenabilității sau mobilității.

„E.ON Energy Challenge e mai mult decât un simplu concurs – este o rampă de lansare pentru tinerii care au curajul să gândească diferit. Susținem creativitatea, viziunea și ideile care pot schimba lumea energiei. Credem în puterea generației care vine să construiască un viitor sustenabil, digital și eficient energetic”, a declarat Roxana Băndilă, director Divizia Resurse Umane E.ON.

Candidații pot aplica doar în echipe și au posibilitatea de a alege un profesor mentor, care să le ofere sprijin pe parcursul competiției, valorificând astfel experiența academică și profesională a acestuia.

Înscrierile se derulează pe parcursul a două luni calendaristice, până în data de 23 decembrie a.c., pe site-ul https://www.eon-romania.ro/ro/energy-challenge.html.

Între 12 și 23 ianuarie 2026, echipele vor susține interviuri de selecție, iar cele mai convingătoare proiecte vor merge mai departe în competiție, având șansa de a ajunge în finala de la Târgu Mureș, programată pentru 12 martie 2026.

Premiile, în valoare totală de peste 6.600 de euro, vor fi acordate celor mai bune echipe: locul I – 3.000 euro/echipă; locul II – voucher/produs în valoare de 600 euro/membru echipă; locul III – voucher/produs în valoare de 300 euro/membru echipă.

De la lansarea programului în 2015, peste 500 de tineri din centre universitare din toată țara au participat la competiție, iar unele dintre proiectele câștigătoare au fost implementate în cadrul companiilor din Grupul E.ON din România.

Ediția 2025 a fost câștigată de echipa ThermoVault de la Universitatea „Transilvania” din Brașov, care a propus soluții inovatoare pentru producerea și stocarea energiei din surse regenerabile. Pe locul al doilea s-a clasat echipa EffiPower de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu un proiect despre gestionarea puterii reactive pentru prosumatorii industriali. Locul al treilea a revenit echipei Smart Energy Solutions de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care a prezentat o strategie de optimizare a consumului propriei producții de energie.