„Dragoste fără Cuvinte” – primul lung-metraj românesc cu actori Surzi în roluri centrale, din 19 septembrie în Cinematograful Unirea Botoșani (ora 19.00) și în cinematografe din toată țara

Începând cu 19 septembrie 2025, publicul din România este invitat să descopere pe marile ecrane filmul „Dragoste fără Cuvinte”, o producție unică în peisajul cinematografic autohton și un moment istoric pentru Comunitatea Surzilor din România. Este primul lungmetraj românesc în care actorii Surzi joacă roluri centrale alături de actori consacrați auzitori, iar Limba Semnelor Române face din producție o experiență bilingvă pentru publicul care caută o nouă experiență cu filmul românesc.

Filmul spune povestea unei familii aflate între putere, ambiții și nevoia de iubire autentică, explorând totodată realitatea oamenilor cu deficiențe de auz și felul în care aceștia interacționează cu

restul societății. „Dragoste fără Cuvinte” este și o reflecție asupra comunicării, a barierelor sociale și a iubirii care le poate dărâma.

Distribuția reunește actori consacrați și debutanți: Jeni Ion și Eduard Iacovache, doi tineri actori Surzi aflați la început de drum în cinematografie, alături de nume de referință precum Paul

Diaconescu, Constantin Cotimanis și Monica Davidescu. Lor li se adaugă Ronna Riva și Sorin Constantinescu în roluri-cheie care completează firul narativ și adaugă profunzime poveștii.

La proiect au participat în mod direct, în diferite roluri și în figurație, peste 40 de persoane cu deficiențe de auz, o premieră pentru cinematografia românească.

„Dragoste fără Cuvinte” este regizat de Octavian Iacob, după un scenariu de Ana Lambru, și este distribuit de Vertical Entertainment.

Premiera oficială va avea loc pe 19 septembrie, filmul urmând să fie disponibil în cinematografele din întreaga țară.

Filmul face parte din proiectul „Dragoste fără Cuvinte – primul lung-metraj pentru persoanele Surde din România”, derulat de Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) și finanțat prin programul „În Stare de Bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).

Alți sponsori ai proiectului: Audionova, Asirom, Hidroelectrica, Auto Soft Service, Cannoleria, Zarea, MaxVerse Băneasa, MaxFun, Glovo, Seroussi, Zara, Aqua Carpatica, Emas Business Consulting, Domaine Dumetrier, Stisia, Antante Design, Atmosphere Fashion, Anelle Maison, Cofetăria Claus, Mobility Rentals, Amethyst Sky Bar, Le Dome Restaurant, One United Properties, Element Group, Elephante Bucharest, Liad Hotel, Noblesse Lifestyle Palace, The Pub Universității, California Flowers, Lorelei Nassar – Clinică Implantologie.

Despre ANSR

Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) este o organizație neguvernamentală cu o istorie de 105 ani, dedicată promovării drepturilor și intereselor persoanelor cu deficiențe de auz. Înființată în 1919, ANSR este organizația reprezentativă la nivel național și internațional pentru persoanele cu deficiențe de auz, fiind membră a Federației Mondiale a Surzilor și a Uniunii Europene a Surzilor. Prin cele 37 de filiale, ANSR oferă anual peste 100.000 de servicii către aproximativ 5.000 de beneficiari.

Organizația militează pentru incluziunea socială și egalizarea șanselor, susținând recunoașterea Limbii Semnelor Române și rolul interpretului LSR în societate. ANSR este implicată activ în consultările publice privind politicile sociale, organizând permanent acțiuni cultural-recreative și implementând proiecte majore de accesibilitate.

Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook www.facebook.com/asociatiasurzilor și site-ul oficial www.ansr.ro.

Despre programul „În Stare de Bine”

În Stare de Bine este un program anual de finanțare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este

implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu susținerea financiară a Kaufland România. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în trei domenii esențiale – cultura, sportul și viața sănătoasă – și care se adresează grupurilor vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte. În acest an, în mod excepțional, criza umanitară din Ucraina a determinat reorientarea parțială a programului către sprijinirea migranților și refugiaților alungați

de război din țara vecină.

Pentru mai multe informații accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în 8 țări, 132.000 de angajați și o rețea de 149 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială.

Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari.

Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă,

ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai