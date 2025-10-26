Două tentative de înșelăciune blocate. Sume uriașe recuperate de polițiștii botoșăneni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au reușit să oprească două înșelăciuni care ar fi putut produce prejudicii de peste 450 000 de lei. Intervențiile au fost posibile datorită reacției rapide a victimelor, care au realizat la timp că sunt înșelate și au sesizat imediat poliția, precum și datorită colaborării eficiente dintre polițiști și instituțiile bancare implicate.

Credit contractat la îndemnul autorului – prejudiciu de 78.000 de lei recuperat integral

La data de 24 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de un tânăr de 29 de ani, din municipiul Botoșani, care a realizat că a fost indus în eroare de persoane necunoscute, fiind determinat să contracteze un credit bancar în valoare de 78.000 de lei. Tânărul a fost contactat de mai multe persoane care au pretins ca sunt reprezentanți ai unei unități bancare și sub pretextul că pe numele victimei ar exista deja un credit ca urmare a unei fraude, au convins-o pe aceasta să contracteze un alt împrumut, de pe o aplicație ce o avea instalată în telefon, bani pe care, ulterior, să-i transfere într-un cont pus la dispoziție de către autor. Totul s-a întâmplat în timp ce tânărul se afla în convorbire telefonică cu persoanele ce pretindeau a fi de la unități bancare. După ce a făcut împrumutul victima a realizat ca ceva nu este în regulă și a anunțat poliția. În urma intervenției rapide și a colaborării cu reprezentanții Departamentului Antifraudă al unității bancare respective, polițiștii au reușit blocarea integrală a sumei de 78.000 de lei, înainte ca banii să fie transferați către autorii fraudei.

Înșelăciune online prin intermediul unei false platforme de investiții – 385.000 de lei recuperați

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de un bărbat de 72 de ani din municipiul Botoșani, care a realizat că a fost victima unei fraude online, după ce a fost contactat de persoane ce pretindeau a fi reprezentanți ai unei societăți de investiții. Acesta a fost indus în eroare și convins să-și desființeze depozitele bancare și să efectueze mai multe transferuri către persoane din cadrul ANAF, pentru o mai bună evidență a conturilor pe care autorii urmau să le administreze pentru victimă. După ce a urmat indicațiile acestora și a efectuat mai multe transferuri bancare, bărbatul a devenit suspicios și a sesizat poliția. Intervenția promptă a polițiștilor și cooperarea cu instituțiile bancare implicate au permis identificarea rapidă a conturilor beneficiare. Întreaga sumă urma să fie transferată prin mai multe conturi pentru a i se pierde urma, însă a fost blocată în contul unei persoane din Neamț, care a cooperat cu polițiștii și a sistat orice altă tranzacție din conturile sale și a restituit cei 385.000 de lei. Cercetările continuă pentru identificarea tutori persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere penală conform prevederilor legale. Recuperarea banilor și împiedicarea creării unor prejudicii mai mari a fost posibilă ca urmare a sesizării poliției de către victime. În ultimul an, polițiștii botoșăneni au desfășurat activități de prevenire a infracțiunilor de înșelăciune, fraude bancare și fraude online, prin care au fost informați cetățenii despre metodele de operare ale infractorilor și pașii corecți de urmat în astfel de situații.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani reamintește cetățenilor ca în cazul oricărei suspiciuni de fraudă, să nu transfere bani sau să ofere date bancare și să contacteze imediat poliția, direct sau prin apel 112.