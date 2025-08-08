Două spectacole de excepţie ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, prezentate la cea de a IV-a ediţie a Festivalului Instituţiilor de Cultură Botoşani

Dragilor,

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” vă invită miercuri, 20 august 2025, în centrul istoric al municipiului Botoşani să vizionaţi două spectacole de excepţie ce vor fi prezentate la cea de a IV-a ediţie a Festivalului Instituţiilor de Cultură Botoşani, organizat de către Filarmonica „George Enescu” Botoşani, în colaborare cu Teatrul ,Mihai Eminescu” Botoşani şi Teatrul pentru Copii şi Tineret,,Vasilache” Botoşani, cu sprijinul Primăriei municipiului Botoşani.

Începând cu ora 18:00 copiii sunt aşteptaţi să vizioneze spectacolul „Soacra cu trei nurori” , după Ion Creangă, în regia lui Ion Mihai Donţu şi scenografia Mihai Pastramagiu.

De la ora 20:15 tinerii se vor bucura de un spectacol ROCK COMEDY SHOW cu Alexandru Arnăutu Vraciu!!!

Vraciu este primul comediant din România care îmbină muzica și impersonările (impressions) actorilor de la Hollywood cu fenomenul de Stand-up Comedy.

A participat în 2016 la emisiunile iUmor și X Factor, unde a ridicat publicul în picioare și a primit un “contract în alb” din partea lui Mihai Bendeac pentru a colabora la emisiunea acestuia.

La finalul anului 2017 l-ați putut vedea în acțiune si la Vocea României în echipa lui Adrian Despot.

În anul 2019 a urmat colaborarea cu Românii au Talent, unde a făcut un moment de Stand-up Muzical și a primit 4 de DA din partea juriului.

În ultimii ani a fost invitat special la iUmor, unde a făcut ROAST juraților, imitându-i pe Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone și pe mulți alții.

Aşadar, vă aşteptăm cu mic, cu mare să vă distraţi alături de noi!