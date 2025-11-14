Două proiecte #DeBasm, un obiectiv comun – literatura ca metodă de învățare și conectare cu lumea

București, 14 noiembrie 2025

Într-un moment în care educația culturală devine una dintre cele mai necesare investiții în viitor, De Basm. Asociaţia scriitorilor pentru copii şi adolescenţi din România încheie anul 2025 cu două proiecte de referință pentru literatura contemporană și pentru modul în care copiii pot fi implicați creativ în înțelegerea lumii din jur: „Povești în zbor” și „KitLit – Scenarii ludice bazate pe literatura contemporană pentru copii”.

Cele două proiecte, derulate cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național în perioada aprilie – noiembrie, propun un model sustenabil de colaborare între autorii contemporani de literatură pentru copii, profesori, instituții culturale și copii, punând accent pe puterea poveștilor și a co-participării ca instrumente de explorare, cunoaștere și exprimare creativă.

Copiii, orașul și poveștile care îi leagă

„Povești în zbor” este un proiect de intervenție culturală care a propus o abordare inedită de împrietenire a copiilor cu păsările alături de care împărțim orașul – cinci scriitoare contemporane, Victoria Pătrașcu, Iulia Iordan, Carmen Tiderle, Laura Grünberg și Andreea Iatagan, au devenit „ambasadoare” a cinci păsări care trăiesc în orașul București, au scris povești despre ele și le-au transformat, cu sprijinul unor artiști și specialiști în biodiversitate, în cinci trasee personalizate în Grădina Botanică și în tururi ghidate chiar de ele, îndemnând copiii să observe și să înțeleagă viața păsărilor, acestea având un rol foarte important în menținerea unui ecosistem echilibrat, benefic pentru oameni.

Proiectul „Povești în zbor” a avut ca punct de plecare realități și date statistice îngrijorătoare – copiii au din ce în ce mai puțin contact cu natura, parțial din cauza preponderenței tot mai mari a vieții într-un mediu urban, cu un program supraîncărcat și cu timp liber petrecut în natură din ce în ce mai puțin, fapt ce duce la probleme de sănătate, anxietatea crescând în ultimii ani la cote alarmante în rândul copiilor crescuți la oraș, desprinși de mediul natural.

Astfel, pe parcursul celor 8 luni de proiect, peste 300 de copii din București, Videle și Fundulea au participat la 11 tururi ghidate în Grădina Botanică alături de cele cinci scriitoare, descoperind și, cu puțin noroc întâlnind cele cinci păsări despre care au aflat lucruri extraordinare, cum ar fi abilitatea drepnelelor negre de a-și petrece preponderent viața în zbor, istețimea ciorilor și abilitatea acestora de a comunica și de a colabora între ele, ba chiar și între specii diferite, având comportamente de îngrijire și abilități arhitecturale deosebite.

Copiii au fost invitați să se exprime creativ în cadrul a cinci ateliere coordonate de artista Cosmina Dragomir, iar o parte din lucrările realizate de aceștia au făcut parte din trei expoziții interactive care au avut loc la Grădina Botanică din București și la Seneca Anticafe – spațiul cultural și comunitar. La nivel național și internațional, copiii au avut ocazia să participe la concursul literar „Ciripituri” care a adunat 25 de povești scrise de copii, pornind de la observarea păsărilor din orașul în care trăiesc. Cinci dintre acestea au fost premiate de partenerii De Basm, cu vouchere din partea Cărturești și abonamente din partea Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” București – Universitatea din București.

Peste 350 de cărți au ajuns la copiii implicați în proiect prin generozitatea partenerilor noștri – Seneca Anticafe – spațiul cultural și comunitar, Grupul Editorial ART (Editura Arthur) și Pandora M – Editura Trei.

Literatura de copii – din carte, în sala de clasă sub formă de scenarii ludice În paralel, Asociația De Basm a derulat proiectul „KitLit – Scenarii ludice bazate pe literatura contemporană pentru copii”, care propune un model de colaborare între scriitori, profesori și copii, cu potențial de a schimba modul în care literatura pentru copii este predată în școli. Astfel, 20 de scriitori contemporani au realizat timp de trei luni ateliere de lectură și creație în școli din întreaga țară, punând bazele volumului „KitLit – Scenarii ludice bazate pe literatura contemporană pentru copii” (Editura ART), ce conține 20 de scenarii interdisciplinare ușor de integrat la clasă — de la limba română la științe, arte sau educație civică. Cartea a fost distribuită în 500 de exemplare și va fi disponibilă spre vânzare în curând. Lansarea oficială a avut loc în cadrul primei ediții a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”, consolidând legătura dintre mediul editorial, autorii contemporani și cadrele didactice. Sprijinul partenerilor – ARCCA (Asociația Română a Creatorilor Culturali și Artiștilor), Grupul Editorial ART (Editura Arthur), Editura Trei – Pandora M, Editura Univers și susțin.org a făcut posibilă și donarea a peste 650 de cărți de literatură contemporană către școlile participante.

Proiectul a debutat cu un webinar național care a avut rolul de a crește interesul pentru literatura contemporană pentru copii în rândul acestora și de a stimula circulația ideilor, webinar realizat cu sprijinul partenerului strategic Casa Corpului Didactic București (CCD București), care a reunit un număr 200 de cadre didactice din învățământul primar.

În perioada aprilie – iunie s-au desfășurat 40 de ateliere de lectură interactive în 11 școli din mai multe orașe din țară – București (Școala Gimnazială nr. 5 și Școala Gimnazială „Ferdinand I”), Chitila, Ilfov (Școala Gimnazială nr. 2 Chitila), Cluj (Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” și Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”), Fundulea, jud. Călărași (Școala Gimnazială „Mircea Nedelciu”), Sintești, Ilfov (Școala Gimnazială nr. 3 Sintești), Timișoara (Școala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu”), Videle, jud. Teleorman (Școala Gimnazială nr. 1 Videle și Școala Gimnazială nr. 2 Videle), Vulcan, jud. Brașov (Școala Gimnazială Vulcan). Astfel, au fost aduse în atenția elevilor și a profesorilor operele a 20 de scriitori români contemporani (Adina Rosetti, Iulia Iordan, Victoria Pătrașcu, Carmen Tiderle, Cristina Andone, Laura Grünberg, Lavinia Braniște, Luminița Corneanu, Florin Bican, Alex Moldovan, Dan Ungureanu, Andreea Iatagan, Sînziana Popescu, Augustin Cupșa, Cătălin Pavel, Cristina Preda, Mihai Mănescu, Alexandra Goldillo, Corina Dascălu, Laura Pamfiloiu) ca bază pentru realizarea scenariilor.

Între 10 și 14 noiembrie, Asociația De Basm, alături de partenerii strategici — Casa Corpului Didactic București, Casa Corpului Didactic Botoșani, Casa Corpului Didactic Ilfov și Casa Corpului Didactic Teleorman — a organizat patru întâlniri online la care au participat peste 400 de profesori din învățământul primar, bibliotecari și alte cadre didactice interesate de KitLit, cu scopul de a afla direct de la scriitorii și profesorii implicați mai multe informații despre realizarea kitului.

Prin aceste două proiecte, De Basm – Asociaţia scriitorilor pentru copii şi adolescenţi din România confirmă rolul literaturii pentru copii ca spațiu de experiment, dialog și formare culturală. Atât „Povești în zbor”, cât și „KitLit” pun accent pe învățarea prin joacă și prin exprimarea creativă, recunoașterea literaturii contemporane ca instrument educativ necesar și conectarea copiilor, prin intermediul poveștilor, cu temele actuale ale lumii în care trăiesc. Literatura pentru copii este vie și poate contribui la construirea unei culturi participative prin colaborări interdisciplinare, în care copiii nu sunt doar beneficiari, ci co-autori ai propriei experiențe culturale.

„De Basm” – Asociaţia scriitorilor pentru copii şi adolescenţi din România este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 2018, din dorința de a promova cât mai eficient literatura naţională contemporană pentru copii şi adolescenţi. Asociația își propune să reprezinte la nivel instituţional interesele autorilor de literatură pentru copii, dar şi să deruleze activităţi şi programe în zona cultural-educativă, prin care literatura contemporană de profil din România să fie promovată, încurajată şi racordată la circuitul internaţional. Una dintre prioritățile De Basm este difuzarea literaturii contemporane în rândul copiilor și părinților în zone defavorizate din punct de vedere cultural.

Proiectul „KitLit – Scenarii ludice inspirate de literatura contemporană pentru copii” și „Povești în zbor” au fost realizate cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). Ele nu reprezintă în mod necesar poziţia AFCN. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectelor pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.