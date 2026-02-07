Două persoane din Lozna și Vârful Câmpului, acuzate de comiterea infracțiunii de furt de material lemnos

La data de 07 februarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară , în localitățile Lozna și Vârful Câmpului, la două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de furt de material lemnos . În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, în perioada 27 ianuarie – 02 februarie 2026, cei doi au sustras un număr de 12 arbori de diferite specii, cauzând un prejudiciu în valoare de 2.000 de lei . La domiciliul celor doi bărbați, au fost identificate mai multe mijloace de probe care interesează cauza, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. Bărbații au fost conduși la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri. La activitate am beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Botoșani. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt de material lemnos.