Două incendii provocate de coșuri de fum, la Flămânzi și Hulub

În ultimele ore, două familii din Flămânzi și Hulub (comuna Dângeni) au fost puse în pericol din cauza unor incendii provocate de coșuri de fum necurățate sau neizolate corespunzător.

Dângeni Podul unui atelier de monumente funerare a fost cuprins de flăcări. Pompierii de la Garda de Intervenție Trușești și SVSU Dângeni au intervenit cu două autospeciale și au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Au fost salvate bunurile și locuința Cauza probabilă: coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile

Flămânzi Bunurile din apropierea unui coș de fum necurățat au luat foc. Incendiul a fost lichidat rapid de pompierii de la Punctul de Lucru Flămânzi, fără pagube semnificative.

Atenție! În sezonul rece, multe incendii sunt provocate de funinginea și gudronul depuse în coșurile de fum. Acestea se pot aprinde și pot duce la extinderea rapidă a focului la acoperiș și întreaga locuință.

Măsuri esențiale de prevenire:

curățați periodic coșurile de fum;

verificați dacă există fisuri care pot permite scânteilor să ajungă la materiale combustibile;

tencuiți și văruiți partea din pod a coșului pentru a observa rapid eventualele deteriorări;

îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee;

păstrați distanța dintre coșurile de fum și elementele combustibile ale acoperișului.