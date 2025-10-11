Două incendii, la Păun și Broșteni, izbucnite în jurul coșurilor de fum

Două familii din Păun și Broșteni s-au confruntat, noaptea trecută, cu incendii izbucnite în jurul coșurilor de fum. Într-un caz a ars funinginea, iar în celălalt flăcările au afectat acoperișul casei. Din fericire, intervenția rapidă a pompierilor și a serviciilor voluntare a făcut ca pagubele să fie nesemnificative. La Păun, proprietara a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital de echipajul SMURD. Pentru a preveni astfel de situații, ISU Botoșani recomandă respectarea următoarelor măsuri: curățați periodic coșurile de fum pentru a elimina depunerile de funingine; verificați coșurile/burlanele pentru fisuri care pot permite scânteilor să ajungă la materiale combustibile; păstrați distanța față de elementele din lemn ale acoperișului; îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee și lăsați spațiu față de elementele din lemn; tencuiți și văruiți coșurile din pod pentru a detecta rapid eventualele fisuri. O simplă verificare poate preveni un dezastru!

ISU Botoșani