duminică 17 august, 2025
Două incendii de vegetație uscată la Stroiești

Două incendii de vegetație uscată la Stroiești

Astăzi, în localitatea Stroești din comuna Frumușica, au avut loc două incendii de vegetație uscată, produse în urma folosirii focului deschis în aer liber, lăsat nesupravegheat.
Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi au acționat prompt pentru stingerea incendiilor. Intervențiile au fost dificile din cauza suprafeței mari incendiate, dar și a temperaturilor ridicate. Pompierii au reușit să protejeze mai multe gospodării și case.
În urma evenimentelor au ars aproximativ opt hectare de vegetație uscată.
Reamintim cetățenilor că utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, arderea deșeurilor și a altor materiale combustibile este interzisă și extrem de periculoasă.
Astfel de acțiuni pot conduce la incendii de amploare, punând în pericol bunurile materiale, mediul și chiar viața oamenilor, mai ales în condiții de secetă și vânt.
Solicităm populației să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să nu utilizeze focul deschis în apropierea locuințelor, a depozitelor de furaje sau a rețelelor electrice.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus