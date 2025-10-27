marți 28 octombrie, 2025
Dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au oprit pentru control, pe strada Șoseaua Iașiului din municipiul Botoșani, un autoturism, condus de un bărbat, de 42 de ani, din comuna Curtești. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că valabilitatea autorizației de circulație provizorie figurează ca fiind expirată din data de 25 octombrie 2025. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

