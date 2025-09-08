Dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere

La data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au fost sesizați cu privire la faptul că în comuna Curtești, s-ar fi produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a constatat faptul că conducătorul auto, un bărbat de 41 de ani, din comuna Curtești, ar fi pierdut controlul asupra volanului, împrejurare în care ar fi intrat în gardul unei locuințe, rezultând doar pagube materiale. Totodată, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.