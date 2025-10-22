Dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au oprit pentru control, în localitatea Bucecea, un autoturism, condus de către un bărbat, de 57 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism cu o viteză peste limita legală admisă. Acesta a fost înregistrat de aparatul radar pe DJ 291, din localitatea Bucecea cu viteza de 74 de km/h, pe un sector de drum cu limita maximă admisă de 50 km/h.Totodată, în urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, dreptul de a conduce fiind suspendat din luna iunie a.c. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă totală în valoare de 810 lei pentru abaterea la regimul rutier. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.