Dosar penal pentru conducerea unui tractor neînmatriculat

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul public din comuna George Enescu, un utilaj agricol, condus de un bărbat, de 70 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că utilajul agricol (încărcător frontal) nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat pentru a fi condus pe drumurile publice. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.