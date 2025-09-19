vineri 19 septembrie, 2025
Dosar penal pentru conducerea unui scuter neînmatriculat

La data de 18 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Manoleasa, un scuter condus de un tânăr, de 37 ani, din localitatea Ripiceni, fără a avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare sau înregistrare. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere conform categoriei, iar scuterul nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat pentru a fi condus pe drumurile publice. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

