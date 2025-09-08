Dosar penal pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice

La data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Flămânzi au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Copălău, s-ar fi produs un accident rutier. Polițiștii s-au deplasat la locul indicat, iar la scurt timp, au identificat un autoturism răsturnat în afara părții carosabile. Întrucât conducătorul auto ( un tânăr de 24 ani, din localitatea Chițoveni) emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămarea corporală din culpă.