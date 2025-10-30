Dosar penal pentru autorizație de circulație provizorie expirată

La data de 29 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 6 Pomârla au oprit pentru control, pe drumul public din localitatea Dragalina, un autoturism, condus de către un tânăr, de 28 de ani, din comuna Suharău. În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că autorizația de circulație provizorie a autoturismului este expirată din data de 27 octombrie 2025. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.