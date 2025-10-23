Dosar penal pentru articole pirotehnice deținute ilegal

La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă au efectuat un control la o societate comercială, din municipiul Botoșani, care are ca obiect de activitate comercializarea de articole pirotehnice.

În cadrul activității desfășurate, în incinta societății au fost identificate articole pirotehnice dintr-o altă categorie față de cea pentru care era autorizată, motiv pentru care acestea au fost confiscate.

Mai mult decât atât, societatea respectivă nu deținea aviz de amplasament emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru această categorie de articole pirotehnice.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.