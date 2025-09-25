Dorohoian reținut pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 23 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 50 de ani, din municipiul Dorohoi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și punere în circulație a unui autovehicul neînmatriculat. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta ar fi condus un autoturism pe drumul public din Dorohoi, fără a deține permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule. Mai mult decât atât, autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.