DOLIU ÎN CULTURA BOTOȘĂNEANĂ. Istoricul și muzeograful Gheorghe MEDIAN a încetat din viață

Comunitatea botoșăneană a aflat cu tristețe de dispariția unuia dintre cei mai iubiți și respectați oameni de cultură ai comunității.

Istoricul și muzeograful Gheorghe MEDIAN a încetat din viață sâmbătă, 11 octombrie 2025, în ziua în care împlinea 76 de ani.

Doamna Georgeta MEDIAN, soția acestuia, a fost cea care a anunțat plecarea neașteptată din această lume a acestui cu un scurt mesaj plin de durere: „AI FOST LUMINA ȘI AI PLECAT ÎN LUMINĂ. DRUM LIN IUBITUL MEU SOȚ!”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” din Botoșani, cu care regretatul om de cultură a colaborat, a transmis un Mesaj de condoleanțe:

„Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache” regretă decesul domnului profesor, istoric și publicist, .

Domnul a fost membru al Consiliului Artistic al Teatrului Vasilache, dar și autor al albumului aniversar „Vasilache – 70 de ani de tinereţe”, lansat în anul 2024.

Transmitem familiei sincere condoleanțe!

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace… acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!”