Doi tineri, reținuți pentru furt dintr-un autoturism

La data de 22 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri, din municipiul Botoșani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și complicitate la furt calificat. Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 1 septembrie a.c., unul dintre tineri, profitând de portierele lăsate neasigurate ale unui autoturism parcat pe drumul public din municipiul Botoșani, a pătruns în interior de unde ar fi sustras un portofel, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5.000 de lei. Extinzându-se cercetările, s-a mai stabilit că acesta ar fi fost ajutat în comiterea faptei, de un alt tânăr din municipiul Botoșani care ar fi păzit zona infracțională. Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Botoșani, iar ulterior vor fi prezentați în fața instanței de judecată în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive față de cei doi tineri.