Doi tineri reținuți de polițiști pentru comiterea de infracțiuni informatice. Percheziții desfășurate la locuința acestora

La data de 12 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri, de 24 și 32 de ani, din municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Din cercetări, a reieșit faptul că cei doi, la data de 6 noiembrie 2025, sub pretextul că vor să efectueze un apel telefonic, au solicitat victimei să le împrumute telefonul mobil, fără a-l returna. Ulterior, cele două persoane bănuite de comiterea faptelor, ar fi accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate, de pe dispozitivul mobil și ar fi transferat peste 14.000 de lei. Polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința celor doi tineri, prilej cu care au fost identificate mai multe bunuri care interesează cauza. Cei doi tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt.