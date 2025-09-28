duminică 28 septembrie, 2025
Doi soți pompieri, au intervenit în drum spre părinți, în localitatea Mănăstirea Doamnei, la stingerea unui incendiu

Ana-Maria și Cezar Toma, doi tineri pompieri din cadrul ISU Botoșani, au demonstrat încă o dată că devotamentul față de semeni nu se limitează la orele de serviciu.
În această dimineață, în drum spre părinți, în localitatea Mănăstirea Doamnei, au zărit coloane de fum ridicându-se amenințător de lângă câteva case. Fără să stea pe gânduri, au oprit mașina și s-au apropiat. Cezar, subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, a intrat rapid în curte și a verificat dacă în locuințe erau persoane. În același timp, s-a asigurat că cineva apelase numărul de urgență 112.
Flăcările mistuiau două anexe, aflate foarte aproape de două case. Conștient de pericol, Cezar a evacuat o butelie aflată lângă focar și, ajutat de câțiva vecini, a folosit furtunuri de grădină pentru a ține incendiul sub control. A îndepărtat materialele combustibile care ar fi putut favoriza extinderea focului, câștigând timp prețios până la sosirea colegilor.
În tot acest timp, soția lui, Ana – Maria, subofițer în cadrul Serviciului Logistic, a rămas în drum pentru a aștepta autospecialele de intervenție, ghidându-le rapid către locul incendiului, astfel încât fiecare secundă să fie folosită eficient.
Datorită acțiunii lor prompte și curajoase, flăcările nu s-au extins la casele din apropiere, iar incendiul a putut fi lichidat fără pagube mari.
Gestul celor doi soți dovedește că spiritul de pompier înseamnă mai mult decât o meserie – este o chemare, o datorie asumată față de viața și siguranța semenilor. Ana Maria și Cezar Toma sunt dovada vie că eroii nu își lasă niciodată uniforma acasă.
Felicitări, Ana-Maria!
Felicitări, Cezar!

 

