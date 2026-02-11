Doi tineri au fost condamnați la închisoare cu executare. Polițiștii i-au escortat către penitenciar

La data de 10 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au identificat un tânăr, de 32 de ani, din comuna Copălău, pe numele căruia era emis de către Judecătoria Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta a fost condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Tânărul a fost depistat în localitatea de domiciliu, fiind reținut și ulterior, escortat către Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.

La data de 10 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au identificat un tânăr, de 34 de ani, din orașul Flămânzi, pe numele căruia era emis de către Judecătoria Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Tânărul a fost depistat în municipiul Botoșani, fiind reținut și ulterior, escortat către Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.