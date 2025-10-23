Doi bărbați au fost sancționați pentru transport ilegal de material lemnos

La data de 23 octombrie 2025, polițiștii botoșăneni au oprit în trafic, pe raza localităților Ibănești și Dorohoi două autoutilitare conduse de persoane din județul Botoșani, respectiv Suceava, care transportau material lemnos.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că aceștia nu dețineau documente de proveniență sau transport pentru cantitatea de material transportată, respectiv, peste patru metri cubi.

Cei doi au fost sancționați contravențional, iar materialul lemnos a fost supus confiscării.