Din fața Prefecturii s-a dat, astăzi, startul curățeniei generale în județul Botoșani

Anul acesta, sub sloganul “Prietenul la curățenie se cunoaște”, peste 18.000 de voluntari botoșăneni și-au dat mâna pentru un mediu mai curat.

Alături de diversele echipe formate la nivel de instituții s-a aflat și prefectul județului,, sub îndrumarea căruia s-a organizat, la nivelul județului Botoșani activitatea de ecologizare.

“Sunt primul care spune stop poluării mediului. Ca să putem respira, trebuie să lăsăm mediul să respire și cum altfel decât apelând la spiritul nostru civic și la educația primită acasă. Dacă fiecare dintre noi ar conștientiza impactul devastator asupra echilibrului natural al planetei, dar și asupra calității vieții”…, a menționat prefectul Dan Nechifor.