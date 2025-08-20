Dimineți de august la muzeu

Comunicat de presă

Muzeul Județean Botoșani vă invită, în perioada 23-24 august 2025, în intervalul orar 10.00 – 13.00, la ateliere de pictură pe pânză dedicate adulților pasionați de artă și de frumos. Acestea sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru cei care au deja experiență artistică.

Oferiți-vă șansa de a pătrunde într-o lume a imaginației și a emoțiilor, prin transformarea unei pânze albe într-o lucrare de artă! Lăsați-vă ghidați de sfaturile unui artist plastic talentat și experimentați utilizarea unor tehnici de lucru corecte, care să vă ofere libertatea de a crea sub semnul jocului de culori și umbre. Răspundeți provocării de a vă acorda timp pentru dumneavoastră, de a vă cultiva o pasiune sau doar de fi în compania altor entuziaști ai artei, cu o ceașcă de cafea în față, de a face schimb de idei creative și îndrăznețe, care, dincolo de cuvinte, să vă poarte într-o călătorie fascinantă și plină de mister. Plecați cu mai mult decât o simplă lucrare de artă; luați acasă o amintire realizată de propriile mâini.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 50 lei/persoană. Înscrierea se face la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până pe data de 21 august 2025, precizând numele și ziua de participare pentru care optați.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență artistică unică!