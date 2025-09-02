Dialog și prevenire în zi de sărbătoare : polițiștii botoșăneni în mijlocul comunității din orașul Ștefănești

În data de 29 august 2025, cu prilejul sărbătorii creștine „Tăierea Capului Sfîntului Ioan Botezătorul”, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o activitate preventivă în comunitatea locală din orașul Ștefănești.

Evenimentul a avut loc la biserica din Parohia Sfântul Gheorghe Ștefănești Tîrg, după încheierea slujbei religioase, și a reunit zeci de localnici, de toate vârstele, într-un cadru de reflecție și dialog. Tema centrală a activității a fost prevenirea violenței în familie, un subiect de maximă importanță în asigurarea unui climat sigur și echilibrat în comunitățile rurale.

Polițiștii au purtat discuții interactive cu cetățenii, oferind informații privind:

• formele de manifestare ale violenței domestice;

• drepturile victimelor și mecanismele de protecție disponibile;

• rolul instituțiilor în intervenția rapidă și sprijinirea victimelor;

• importanța implicării comunității în semnalarea și prevenirea abuzurilor.

Au fost distribuite pliante informative, iar cetățenii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească sfaturi personalizate din partea polițiștilor.

Activitatea a fost organizată în parteneriat cu parohia locală, având sprijinul preotului paroh, care a subliniat în cuvântul său importanța respectului, comunicării și protejării celor vulnerabili în cadrul familiei.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani continuă să desfășoare Campania de prevenire a violenței în familie Te ajutăm să fii în siguranță, în colaborare cu instituțiile locale și liderii comunităților, pentru a combate fenomenul violenței domestice și a promova valorile conviețuirii pașnice.

Violența domestică NU e o problemă privată. E o infracțiune.

- Scuzele nu schimbă realitatea! Abuzul nu se justifică, nu se iartă, nu se ascunde.

- Dacă ești în pericol sau vezi că se comite o infracțiune, sună imediat la 112!

- Poliția poate interveni și îl poate îndepărta pe agresor printr-un ordin de protecție provizoriu. Nu refuza ajutorul autorităților!

- Monitorizarea electronică este cea mai eficientă metodă de protecție în caz de violență domestică.

- Nu ezita să o ceri, nu ezita să o folosești! Te poate salva!

- Nu păstra tăcerea! Abuzurile ascunse nu dispar.

Cere ajutor la HELPLINE 0800.500.333 – consiliere gratuită, confidențială.

Descarcă aplicația Bright Sky RO – învață să recunoști violența domestică, află ce instituții te pot sprijini și ce pași poți face pentru siguranța ta.

Dă mai departe acest mesaj. Poate salva o viață. Poate salva chiar viața ta.

Află mai multe aici: https://politiaromana.ro/ro/prevenire/violenta-domestica