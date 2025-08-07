Dialog și prevenire în zi de sărbătoare : polițiștii botoșăneni în mijlocul comunității din comuna Blândești

În data de 6 august 2025, cu prilejul sărbătorii creștine „Schimbarea la Față a Domnului”, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Postul de poliție Blândești– au desfășurat o activitate preventivă în comunitatea locală din satul Cerchejeni, comuna Blândești.

Evenimentul a avut loc la biserica din sat, după încheierea slujbei religioase, și a reunit zeci de localnici, de toate vârstele, într-un cadru de reflecție și dialog. Tema centrală a activității a fost prevenirea violenței în familie, un subiect de maximă importanță în asigurarea unui climat sigur și echilibrat în comunitățile rurale.

Polițiștii au purtat discuții interactive cu cetățenii, oferind informații privind:

• formele de manifestare ale violenței domestice;

• drepturile victimelor și mecanismele de protecție disponibile;

• rolul instituțiilor în intervenția rapidă și sprijinirea victimelor;

• importanța implicării comunității în semnalarea și prevenirea abuzurilor.

Au fost distribuite pliante informative, iar cetățenii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească sfaturi personalizate din partea polițiștilor.

Activitatea a fost organizată în parteneriat cu parohia locală, având sprijinul preotului paroh, care a subliniat în cuvântul său importanța respectului, comunicării și protejării celor vulnerabili în cadrul familiei.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani continuă să desfășoare Campania de prevenire a violenței în familie Te ajutăm să fii în siguranță, în colaborare cu instituțiile locale și liderii comunităților, pentru a combate fenomenul violenței domestice și a promova valorile conviețuirii pașnice.