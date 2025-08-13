Deţinut evadat dintr-o ambulanţă a Penitenciarului Botoşani, care îl ducea la Jilava

”La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deţinut aflat într-o ambulanţă ANP Botoşani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele Crainiciuc Ștefan, asupra căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoşani pentru săvârșirea faptei de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe .

În prezent se desfăşoară activităţile specifice pentru găsirea bărbatului.