DEȚINEREA PETARDELOR ESTE INFRACȚIUNE!

Vă informăm că reglementările privind materialele pirotehnice s-au înăsprit. Începând cu modificările legislative recente (LEGEA 92 din 6 iunie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, Art.37, alin. (2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept) deținerea sau folosirea petardelor și a altor articole pirotehnice (în afară de cele foarte simple din categoria F1) fără autorizație poate constitui infracțiune.

O clipă de joacă poate provoca răni grave sau consecințe juridice. Respectați legea și protejați-vă familia!