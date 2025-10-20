Deținătorii de arme, verificați de polițiști

La data de 18 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni împreună cu cei din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au organizat o acțiune pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislative privind regimului armelor și munițiilor. În cadrul activității desfășurate au fost verificați aproximativ 30 de deținători de arme, fără a fi constatate nereguli grave privind modul de respectarea a obligațiilor impuse de legislația în vigoare. De la începutul anului până în prezent au fost anulate 39 de permise de port-armă și au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare de 58.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul armelor și munițiilor.