Descoperit la Rădăuți Prut cu poliță de asigurare falsă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut efectuează cercetări în privința unui cetățean român care a prezentat la control, pentru autovehiculul pe care îl conducea, o poliță de asigurare obligatorie ce s-a dovedit a fi falsă.

În data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 16.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut - ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, necesare trecerii frontierei, un bărbat, cetățean român, în vârstă de 55 de ani, în calitate de conducător auto al unui microbuz înmatriculat în Franța. La controlul de frontieră, persoana în cauză a prezentat o asigurare obligatorie, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că aceasta nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale uneia autentice, fiind falsă. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI