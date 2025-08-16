Depistați la volan sub influența alcoolului

La data de 15 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DN 29 C, în comuna Vârfu Câmpului, un autoturism condus de un tânăr, de 34 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabiliri alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 15 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Flămânzi au identificat, în localitatea Frumușica, un autoturism, care prezenta avarii la partea din față. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că un tânăr din aceeași localitate, ar fi condus autoturismul fiind sub influența alcoolului, împrejurare în care a pierdut controlul și a pătruns în șanțul de pe marginea drumului, rezultând doar pagube materiale. Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult decât atât, acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.