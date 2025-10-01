miercuri 1 octombrie, 2025
Depistat la volanul unui moped, deși nu poseda permis de conducere

La data de 30 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul public din localitatea Leorda, un moped condus de către un bărbat, de 47 de ani, din orașul Bucecea. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar mopedul nu este înmatriculat.

  În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

