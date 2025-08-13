Depistat la volanul unui autoturism neînmatriculat și fără a deține permis de conducere

La data de 12 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Mihăileni, un autovehicul condus de un tânăr, de 18 ani, din județul Suceava.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autovehiculul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis și punere în circulație a unui autovehicul neînmatriculat.