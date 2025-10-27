marți 28 octombrie, 2025
Depistat la volanul unui ATV, deși nu avea permis de conducere

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au oprit pentru control, în localitatea Mihălășeni, un vehicul de tip ATV, condus de către un tânăr, de 27 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar ATV-ul nu este înmatriculat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

