Depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice

La data de 25 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, în localitatea Albești , un autoturism, condus de către un bărbat, de 55 de ani, din aceeași localitate. Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.