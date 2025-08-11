Depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice

La data de 8 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Hudești, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din aceeași localitate. În urma testării cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.