Depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice

La data de 30 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 6 Pomârla au oprit pentru control, în comuna Șendriceni , un autoturism, condus de către un bărbat, de 61 de ani, din aceeași localitate.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.