Depistat la volan sub influența alcoolului

La data de 23 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au identificat în trafic, pe strada 1 Decembrie din orașul Darabani, un autoturism care prezenta avarii la partea din față, ca urmare a faptului că a lovit unul dintre copacii de pe marginea părții carosabile. Conducătorul auto, care se afla la volan, un bărbat de 48 de ani, din municipiul Botoșani, a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

