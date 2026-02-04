miercuri 4 februarie, 2026
Depistat la volan, fără permis de conducere

La data de 3 februarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, un autoturism care, la vederea autospecialei de poliție, schimbase brusc direcția de deplasare. În urma verificărilor s-a stabilit identitatea conducătorului auto, în persoana unui tânăr, de 23 de ani, din comuna Răchiți, precum și faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

