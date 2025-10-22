Depistat la volan, deși nu avea permis de conducere

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au oprit pentru control, pe strada Emanuel Hâncu din orașul Ștefănești, un autoturism, condus de către un tânăr, de 21 de ani, din aceeași localitate, care circula nejustificat pe sensul opus de circulație. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Față de conducătorul auto s-a dispus măsura sancționării contravenționale conform O.U.G. 195/2002, cu amendă în valoare de peste 2.600 de lei și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.